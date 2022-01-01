Елена Синица Пермский край занял 8 место в ПФО по популярности осеннего туристического кешбэка Средняя стоимость тура составила 4,2 тыс. руб. в сутки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край попал в ТОП-10 в ПФО по популярности осеннего туристического кешбэка. Такие данные приводит портал бронирования «Санатории-России.рф».

Среди регионов ПФО Пермский край занял восьмое место. Средняя стоимость тура составила 4260 руб. в сутки. В эту стоимость входят проживание, питание и лечение, а длительность проживания по всем санаториям составляет почти 11 суток.





В целом же, в ТОП-10 вошли Башкортостан, Татарстан, Самарская область, Ульяновская область, Чувашия, Нижегородская область, Марий Эл, Пермский край, Кировская область и Удмуртия.





В то же время, в Краснодарском крае туристы заплатили за курортно-санаторный отдых осенью в среднем 6550 руб. в сутки, в Алтайском крае — 6320 руб., в Башкортостане — 5120 руб., в Татарстане — 3510 руб.





Рейтинг составлен на основе анализа продаж осенних путёвок в санатории России в этом году.

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