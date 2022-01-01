На Украине погиб житель Кудымкарского округа Прикамья Прощание с Сергеем Надымовым состоится 13 сентября Поделиться Твитнуть

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В ходе военной спецоперации на территории Украины погиб уроженец д. Гурино, Кудымкарского района Пермского края Сергей Надымов, об этом сообщили в администрации Кудымкарского муниципального округа и выразили соболезнования родным и близким.

«Разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами о невосполнимой утрате», — говорится в сообщении.

Прощание с Сергеем Надымовым состоится 13 сентября в 11.00 возле здания администрации в с. Ошиб. В 12.00 пройдёт траурный митинг.

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