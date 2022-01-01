Явка избирателей на выборах в Прикамье превысила 18% На 15:00 воскресенья проголосовало 43 893 человека Поделиться Твитнуть

Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 15:00 11 сентября составила 18,05% . Проголосовало 43 893 человека. Об этом сообщили в крайизбиркоме.

На выборах думы Кудымкарского муниципального округа проголосовало 28,25% избирателей, на выборах думы Губахинского МО - 20,09%, думы Пермского МО - 16,28%, думы Лысьвенского ГО - 12,67%.

На довыборах по явке лидирует Чернушинский городской округ (23,44%), самая низкая явка - на довыборах в Чусовом (13,9%).

Напомним, в общей сложности 9-11 сентября в Прикамье избиратели выберут 104 депутата. Это полные составы Лысьвенской городской думы, дум Губахинского, Кудымкарского и Пермского муниципальных округов. Также в эти дни пройдут довыборы в думы Краснокамска, Добрянки, Березников, Кизела, Косы, Красновишерска, Чернушки и Чусового.

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