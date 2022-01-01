Каждый пятый житель Перми выступил за ужесточение ковид-ограничений Отрицательно относятся к идее 53% респондентов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Каждый пятый житель Перми (20%) в связи с ростом заболеваемости коронаиврусом выступил за введение ковидных ограничений. Отрицательно ответили на вопрос о мерах 53% респондентов. 27% затруднились с ответом. Опрос в городах-миллионниках провели аналитики интернет-портала Superjob.ru.

Возглавили рейтинг положительных ответов Москва и Воронеж — по 22 %. Пермь — на третьем месте. Далее идут Омск (18%), Самара и Екатеринбург (по 17%), Санкт-Петербург и Нижний Новгород (по 16%), Челябинск (14%).

Под ковидными ограничениями жители имели ввиду возвращение масочного режима, социальной дистанции, ограничений в общественных местах и др.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.