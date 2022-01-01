В Прикамье в дорожной аварии пострадали двое детей и трое взрослых ДТП произошло на дороге Пермь-Ильинский Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В субботу, 10 сентября, по трассе Пермь-Ильинский в сторону краевого центра двигался автомобиль Renault под управлением 45-летней женщины. По предварительной информации, в 7.55 на 28 км дороги она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Лада», за рулём которого находился мужчина. О ДТП со ссылкой на краевое управление полиции сообщает «АиФ Прикамье».

Известно, что в аварии пострадали водители обоих автомобилей, кроем того травмы получили пассажиры «Лады» — женщина и двое детей в возрасте шести и восьми лет.

По факту ЧП проводится проверка.

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