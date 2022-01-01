В Пермском крае семья из Мариуполя присягнула на верность РФ Поделиться Твитнуть

В Лысьве Пермского края семья из Мариуполя Донецкой Народной Республики принесла Присягу на верность российскому государству, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Сотрудники отдела по вопросам миграции вручили двум женщинам (матери и дочери) паспорта граждан РФ, а также подарили Конституцию Российской Федерации.

Полицейские цветами поздравили женщин с этим событием, а те в свою очередь поблагодарили сотрудников ОВМ за содействие в оформлении необходимых документов для получения российских паспортов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.