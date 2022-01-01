Андрей Стрельцов «Молот» уступил «Горняку» Пермская хоккейная команда проиграла в трёх из четырёх стартовых матчах сезона Поделиться Твитнуть

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В субботу, 10 сентября, в чемпионате ВХЛ пермский ХК «Молот» не смог оказать достойного сопротивления ХК «Горняк-УГМК» и проиграл 1:5. Единственную шайбу забросил Дмитрий Воробьев при счёте 0:4.

Таким образом, старт турнира для пермяков сложился неудачно. В домашних матчах подопечные Альберта Логинова смогли взять лишь два очка из восьми возможных.

​ «Молот» в турнирной таблице чемпионата ВХЛ на сегодня занимает 16 место. Впереди игры на выезде.





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