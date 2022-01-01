Андрей Стрельцов «Амкар» одержал победу в Челябинске Этот успех позволил «красно-чёрным» подняться на второе место в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подопечные Рустема Хузина сыграли очередной матч в чемпионате Второй лиги. На выезде они встретились с ФК «Челябинск». Игра завершилась победой гостей (3-1). Первая половина встречи завершилась в пользу «Амкара» (2-1). Отличились Иван Маркелов с пенальти и Гиоргий Уридия.

Во втором тайме «Челябинск» начал действовать более активно, но оборона гостей держалась. А незадолго до финального свистка в ворота хозяев был вновь назначен 11-метровый, и Иван Маркелов оформил дубль.





Эта победа подняла пермяков на второе место турнирной таблицы.





Следующий матч «Амкар» снова проведёт на выезде. Предстоит игра с ижевским «Зенитом» в следующее воскресенье, 18 сентября (0+).

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