Елена Синица Пермячка из-за мошенников взяла кредит в 350 тыс. рублей Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермское отделение полиции обратилась 53-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По словам потерпевшей, ей позвонил мошенник и сообщил, что кто-то пытается оформить на её имя кредит. Для того чтобы это предотвратить, мошенник предложил оформить кредит и внести денежные средства на специальный счет, который гарантирует их сохранность.





Женщина оформила кредит и в тот же день получила на руки 350 тыс. руб. После этого потерпевшей позвонила женщина, которая представилась следователем и назвала номер счета для отправки наличных. Потерпевшая через терминал перевела все деньги на сторонний счет, указанный мошенниками.





Сейчас возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.

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