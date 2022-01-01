Елена Синица В Мотовилихе из-за коммунальной аварии несколько домов остались без воды Причина — утечка из колодца Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе Перми произошла коммунальная авария. Из-за неё без холодной воды остались несколько домов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на городскую службу спасения.

Поясняется, что произошла утечка из колодца. Из-за этого холодное водоснабжение пришлось отключить в домах на улицах Зенкова, 32, 36, 38 (частный сектор), 4, 6, 8, Восстания, 8, 10, 14, Свободы, 13, 15, 21, 21А, Красногвардейская, 4 и Постаногова, 1, 4, 7.





На месте аварии работают сотрудники «Новогора-Прикамье».

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