Елена Синица В Пермском крае выявлено ещё 1 544 новых случая заражения коронавирусом Умерли ещё два жителя Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 1 544 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

За эти же сутки госпитализировать пришлось 81 жителя региона. В то же время вылечились от заболевания 1 741 человек, умерло двое.





С начала пандемии в регионе зафиксировано 402 021 случай заражения коронавирусом.





В целом по стране за прошедшие сутки заболело 53 486 жителей. Прибегнуть к госпитализации пришлось в 3 977 случаях. Выздоровели 46 023 человека, умерли 97.

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