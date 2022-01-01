Андрей Стрельцов «Звезда 2005» не сумела выйти в финал Кубка страны На своём поле футболистки пермского клуба уступили ЦСКА Поделиться Твитнуть

«Звезда 2005» не смогла преодолеть рубеж полуфинала Кубка России, хотя была близка к тому, чтобы продолжить борьбу за почётный трофей.

Поединок в Перми завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. Наши футболистки первыми открыли счёт.





Гол забила Олеся Курочкина на 64-ой минуте встречи. Однако два забитых мяча футболистками ЦСКА за 10 минут до финального свистка вывели армейский коллектив в следующий этап соревнований. «Звёздочки» же выбили из турнира.

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