Елена Синица Средняя явка на выборах в Пермском крае 9 сентября составила 6,58% Самая большая явка на выборах Думы Кудымкарского округа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя явка избирателей по Пермскому краю за 9 сентября составляет 6,58% или 15 979 человек. Об этом сообщает краевой избирком в своем телеграм-канале.

При этом на выборах Думы Кудымкарского муниципального округа явка за день составила 11,13%, Думы Губахинского муниципального округа — 7,5%, Думы Пермского муниципального округа — 5,95%, Думы Лысьвенского городского округа — 3,85%.





На довыборах по явке лидирует Краснокамский городской округ с явкой 8,82%. Напротив, самая низкая явка среди территорий, проводящих дополнительные выборы, — в Березниках — 4,07%.

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