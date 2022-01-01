Андрей Стрельцов Екатерина Сорокина победила на чемпионате России среди пловцов- марафонцев Она стала лучшей на дистанции 25 километров Поделиться Твитнуть

В Анапе на чемпионате России по плаванию на открытой воде в пятницу прошёл заключительный день соревнований. Спортсмены соревновались на самой сложной дистанции — 25 километров. У женщин представительница ЦСП Пермского края Екатерина Сорокина завоевала золотую награду с результатом 5:16:20:40.

Отметим, что ранее она становилась серебряным призёром в заплывах на пять и десять километров.

У мужчин, ещё один представитель Пермского края, Руслан Садыков, сумел показать третье время в заплыве также на 25 км. Он завоевал бронзовую медаль чемпионата.

Итого в копилке Пермского края «бронза», два «серебра» и «золото».

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