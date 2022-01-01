«Единая Россия» в рамках партпроекта «Zа самбо» откроет новые секции самбо в России и на Донбассе Поделиться Твитнуть

Проект «Единой России» «Zа самбо» будет реализован более чем в 5 тысячах залов по всей России, на Донбассе и освобождённых территориях — на площадках от школьных залов до спортивных дворцов, отметил Андрей Турчак на ВКС по реализации нового партпроекта. Секретарь Генсовета возглавляет общественный совет проекта «Zа самбо».

«Проект активно развивается в Краснодарском крае, Воронежской области. По сути, все регионы страны принимают активное участие в нём. Тем не менее мы с президентом Всероссийской ассоциации самбо Сергеем Елисеевым договорились, что выведем этот проект на более масштабный, федеральный уровень с учётом новых регионов Донбасса, освобождённых территорий», — подчеркнул Андрей Турчак.

Планы по активному участию в реализации партпроекта «Единой России» «Zа самбо» подтвердил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он напомнил, что ДНР ранее подписала соглашение с Всероссийской федерацией самбо.

«Для ДНР важно участие в таких проектах наряду со всеми регионами Российской Федерации. Для нас это ценно. Конечно, хотел поблагодарить «Единую Россию», которая не на словах, а на деле включается по многим направлениям. Готовы включаться в проект в полной мере», — подчеркнул Денис Пушилин.

Для популяризации самбо в рамках партпроекта «Zа самбо» и его активного внедрения в школах должен быть проработан стандарт начальной спортивной подготовки с 7 лет. Помимо этого, «Единая Россия» предлагает учредить 16 ноября Всероссийский день самбо и сделать этот вид спорта Олимпийским.

«Нужно с Министерством просвещения обратить особое внимание на возможность реализации образовательных программ по модулям самбо не только в рамках внеурочной деятельности, но и в формате третьего часа физической культуры. Это масштабная площадка интеграции вопросов здоровья, безопасности, патриотизма, гражданственности и других вопросов воспитания. Предлагаем включить проект в социально значимые мероприятия, возможно, в рейтинг образовательных организаций по социальному направлению деятельности. И проработать вопрос об утверждении долгосрочной образовательной спортивной программы на период 2023-2030 годов. Также предлагаем Министерству науки рассмотреть возможность включения модуля самбо для подготовки и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта», — сказал координатор партпроекта, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Эти предложения поддержали Минпросвещения и Минспорта. По линии Минпросвещения уже разработан программно-методический комплекс для 1-11 классов. Он включает в себя специализированные уроки физкультуры и введение дополнительной программы по самбо. Минспорта согласилось с необходимостью расширения программ подготовки и переподготовки тренеров по самбо и предложило вовлекать в эту работу спортсменов, которые закончили спортивную карьеру или планируют заканчивать её.

В заключение Сергей Елисеев подчеркнул, что в ближайшее время пройдут встречи со всеми претендентами на должности координаторов проекта «Zа самбо» в регионах.

«Отберём действительно самых проверенных, достойных, заинтересованных в развитии самбо людей. После утверждения региональных координаторов проработаем комплексную программу по нашему проекту. Она будет включать в себя открытие центральных школ самбо, региональных центров, методических центров подготовки и переподготовки спортивных кадров. А также — проведение региональных соревнований. И, конечно, выступление спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях», — заключил он.

Ранее «Единая Россия» запустила партпроект «Zа самбо». Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Председатель общественного совета партпроекта «Zа самбо» — секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Целью проекта является развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо в сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо.

Напомним, в апреле было подписано соглашение между «Единой Россией» и «Всероссийской федерацией самбо». При поддержке партии в 70 регионах России реализуется проект «Самбо в школы».

Помимо этого, при содействии «Единой России» «Всероссийская федерация самбо» и Федерация самбо ДНР заключили соглашение о запуске проекта «Самбо в школы» в учебных заведениях Донецкой Народной Республики. Проект предусматривает обучение детей и тренеров, обеспечение спортинвентарем и шефство над школами. Первая школа самбо в ДНР открылась на базе школы №1 в Мангуше 21 июля.

По сообщению пресс-службы партии «Единая Россия»

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