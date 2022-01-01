Елена Синица В Прикамье от гриппа планируют привить порядка 1,5 млн жителей Из них 400 тысяч — это дети Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае от гриппа планируют привить порядка 1,5 миллиона жителей. Об этом во время брифинга на площадке «Комсомольской правды» сообщила министр здравоохранения Анастасия Крутень.

«Планируется вакцинировать порядка полутора миллиона человек. Из них 400 тысяч — это дети. Сейчас работают четыре пункта вакцинации», — сказала Крутень.





Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, речь идет о планируемых показателях вакцинации именно от гриппа.





Ранее сообщалось, что в Пермском крае не выявлено ни одного случая заражения гриппом.

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