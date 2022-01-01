Елена Синица В Пермском крае не выявлено ни одного случая заболеваемости гриппом Рост заболеваемости ожидается позднее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае пока не выявлено ни одного случая заболеваемости гриппом. Об этом заявил руководитель Роспотребнадзора Виталий Костарев во время брифинга на площадке «Комсомольской правды».

При этом он добавил, что в ведомстве ожидают случаи заболевания позднее. В прошлом году первый случай был зафиксирован 1 ноября.





В то же время, он отметил, что за прошлую неделю зафиксировано 16 тыс. случаев заболевания ОРВИ.





«Мы всегда в лидерах по ОРВИ в России. Неделя к неделе идёт прирост, это нормально. Сейчас идёт объединение как взрослых, так и детских коллективов», — сказал Костарев.

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