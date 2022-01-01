Общее число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 400 тыс. человек За последние сутки заразились ещё 1314 местных жителей Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1314 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 396 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано 60 человек, выздоровели 1569, двое скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Чайковском, в Пермском, Чернушинском, Краснокамском, Верещагинском, Суксунском, Кунгурском, Бардымском, Кудымкарском, Куединском, Губахинском, Юсьвинском, Нытвенском, Большесосновском, Сивинском, Лысьвенском, Чусовском, Оханском, Горнозаводском, Гремячинском, Соликамском, Добрянском, Кизеловском, Октябрьском, Ильинском, Очёрском, Александровском, Берёзовском, Чердынском, Гайнском, Кочёвском, Косинском, Ординском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.

С начала пандемии общее число инфицированных в Пермском крае достигло 400 477 человек, скончавшихся от болезни — 8881.

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