Пермь возглавила «зелёный рейтинг» Роскосмоса Госкорпорация с помощью нейросети составили рейтинг городов России по уровню озеленения Поделиться Твитнуть

графика: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» с помощью нейросети составили рейтинг «Шестнадцать зеленых мегаполисов», куда вошли города России с населением свыше 1 млн человек. Первое место заняла Пермь (у неё наивысший показатель уровня озеленения — 35,9%). На второй позиции — Екатеринбург, не третьей — Уфа. Москва оказалась на седьмом месте, Нижний Новгород — на девятом, Санкт-Петербург — на 14. Последнюю 16 строчку занял Краснодар (8,1%). Сообщается на сайте «Роскосмоса».

Анализ уровня озеленения древесной растительностью был проведён при помощи данных космической съемки с группировки спутников «Канопус-В». Была выполнена визуализация зеленых зон и подсчитано их отношение к площади городской застройки.

Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» определяется, что в больших городах площадь зелёных насаждений должна быть не менее 10 квадратных метров общегородских зеленых зон и не меньше 6 квадратных метров в жилых районах на одного жителя. Исследование показало, что в российских городах-миллионниках в среднем уровень озеленения достаточный.

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