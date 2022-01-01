Елена Синица В Прикамье поймали сбывающих наркотики жителей Средней Азии Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае задержали преступную группу, занимавшуюся сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как выяснилось, к сбыту наркотиков причастны два 25-летних жителя Средней Азии. В регионе они снимали квартиры посуточно и в них фасовали наркотики. Их задержали при создании тайников-закладок в Чернушинском округе.





У одного из задержанных изъяли 40 свёртков с наркотиками, у другого — 30. В результате обыска было найдено еще 500 свёртков.





Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пункта «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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