В Пермском крае в выходные установится прохладная и дождливая погода Порывы ветра будут достигать 13-15 м/с Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В выходные, 10 и 11 сентября, в Прикамье установится прохладная погода с дождём и ветром. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на научно-популярный проект «Метеоролог и Я».

В субботу ночью ожидается +4…+9°, днём +10…+15°. Местами пройдёт небольшой дождь, вероятны порывы ветра до 13 м/с. В Перми ночью будет +6…+8°, днём +11…+13° и осадки.

В воскресенье ночью столбики термометров опустятся до +1…+6°, днём потеплеет до +11…+16°. Днём повсеместно, кроме южных районов, ожидается дождь. Также прогнозируются порывы ветра до 15 м/с. В Перми ночью без осадков +3…+5°, днём небольшой дождь +13…+15°.

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