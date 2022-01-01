Андрей Стрельцов
«Молот» потерпел поражение от «Зауралья»
Матч проходил в Перми
Игры в чемпионате ВХЛ пермский ХК «Молот» продолжил поединком с ХК «Зауралье» из Кургана. Это был третий матч на родной площадке для подопечных Альберта Логинова. К сожалению, он закончился поражением 1:4.
Единственную шайбу в составе хозяев забросил в первом периоде Александр Шевченко.
Теперь в активе «Молота» два поражения и одна победа.
Следующий поединок, завершающий домашнюю серию, пройдёт 10 сентября. Соперником будет ХК «Горняк-УГМК», представляющий Свердловскую область.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.