Андрей Стрельцов «Молот» потерпел поражение от «Зауралья» Матч проходил в Перми Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Игры в чемпионате ВХЛ пермский ХК «Молот» продолжил поединком с ХК «Зауралье» из Кургана. Это был третий матч на родной площадке для подопечных Альберта Логинова. К сожалению, он закончился поражением 1:4.

Единственную шайбу в составе хозяев забросил в первом периоде Александр Шевченко.

Теперь в активе «Молота» два поражения и одна победа.

Следующий поединок, завершающий домашнюю серию, пройдёт 10 сентября. ​ Соперником будет ХК «Горняк-УГМК», представляющий Свердловскую область.





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