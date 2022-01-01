В Перми обнаружен подпольный игровой клуб
В отношении его организаторов возбуждено уголовное дело
В нежилом помещении на территории Дзержинского района Перми оперативники обнаружили подпольный игровой клуб. В СУ СКР по Пермскому краю по факту незаконной организации и проведения азартных игр возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, ряд жителей Перми, действуя в составе организованной группы, в целях извлечения прибыли организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования.
В настоящее время трое мужчин, подозреваемых в преступлении, задержаны. В ближайшее время следователем будет решаться вопрос об избрании меры пресечения, в том числе в виде заключения под стражу.
Сообщается, что в местах проживания фигурантов уголовного дела, а также в помещении игорного клуба, где было изъято оборудование и денежные средства, проведены обыски.
Следователями продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.
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