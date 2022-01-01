Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Серебряный клад» передан в музей Ещё не построенный дом уже обзавёлся историей Поделиться Твитнуть

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В историческом парке «Россия — моя история» 8 сентября прошла церемония передачи в Пермский краеведческий музей клада серебряных монет, найденного археологами при раскопках на месте снесённого дома дореволюционной постройки по адресу ул. Горького, 12.

фото предоставлено ООО "Экспедиция"

Игорь Козмирчук, директор ООО «Экспедиция» (Липецк), проводившего раскопки, рассказал, что монеты были спрятаны под полом снесённого здания. Часть из них была собрана в аккуратные стопки и завёрнута в бумагу, другая часть представляла собой хаотичный конгломерат, почти слиток — предполагается, что серебро находилось в сосуде, разрушенном временем. Благодаря работе реставраторов все монеты были разъединены и очищены, ни одна не утрачена. Деньги в стопках относятся к советскому времени, точнее, к 1921 — 1926 годам, а те, что были когда-то в сосуде, гораздо старше — это монеты Российской империи от Петра I до Николая II и одна монета французская, наполеоновских времён. Всего найдено 154 монеты.

По мнению археологов, здесь не один, а два клада: отец или дед передал свои накопления внуку или сыну, а тот спрятал их вместе с собственными сбережениями.

Среди монет есть очень необычные: на некоторых из них обозначены два номинала — в копейках и в польских злотых. Такие монеты имели хождение только на территории Польши, и учёные предполагают, что хозяин клада или кто-то из его близких служил в Польше, которая в те годы была частью Российской империи.

Специалисты, выступавшие на церемонии передачи клада, дружно подчёркивают, что во время раскопок было найдено немало и других интересных предметов. Главный хранитель краеведческого музея Надежда Горшкова особо отмечает изразцы XVIII века, каких в музейной коллекции ещё не было.

фото предоставлено ООО "Экспедиция"

Архитектор-реставратор Геннадий Воженников считает, что ценность найденных предметов в том, что это датирующие материалы, на основании которых можно сделать выводы о том, когда и как застраивалась эта историческая территория. По словам архитектора, начало застройки этого квартала датируется 1781 годом — это, собственно, год основания Перми по указу Екатерины II.

Застройка шла поквартально, дома строились по периметру квартала, вдоль улицы были хозяйские дома, за ними — постройки, которые сдавались жильцам (очень распространённый вид бизнеса в Перми XIX века), а внутри квартала располагалась общая для всех домохозяйств пашня. Между домами устраивался специальный «сервитутный» проезд для пахаря-профессионала, которого приглашали вскладчину и который распахивал участок для всех домохозяйств сразу, после чего участок заново межевался и разделялся лёгкими перегородками.

Археологические находки позволили определить, что в домашних хозяйствах почти не было пил, дерево для строительства и отделки домов обрабатывали топорами — вот почему на старых полах вместо досок — полубрёвна. Между домами располагались кирпичные стены — брандмауэры, которые препятствовали распространению огня в случае пожара. Кстати, дом, который стоял на ул. Горького, 12, видимо, горел — это могло стать причиной того, что монеты из более старого клада оплавились и спеклись. Особый интерес представляет собой устройство колодцев: оно, по словам Геннадия Воженникова, «круче, чем Lego». Внутри каждого колодца ставилась распорка в виде ласточкиного хвоста, чтобы края колодца не размывались и не обрушивались.

Дома по улице Горького 10-12 фото 2010 года

Пермский краеведческий музей

Геннадий Воженников заметил, что многоквартирный дом, который будет построен на месте снесённых строений на углу ул. Советской и ул. Горького, ещё не существует, а уже обзавёлся историей.

Церемония передачи клада была событием символическим: никто ничего не передавал, поскольку все монеты уже расположены внутри закрытых витрин — это всё-таки драгоценный металл. Посетителям музея увидеть монеты не доведётся: как пояснила директор Татьяна Вострикова, в уже сформированную постоянную экспозицию они не могут быть включены, однако музей планирует показать эти предметы на одной из выставок, приуроченных к 300-летию Перми.

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