Андрей Стрельцов
Пермская спортсменка завоевала вторую серебряную медаль на чемпионате пловцов-марафонцев
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В Анапе проходит чемпионате России по плаванию на открытой воде. На дистанции в 5 километров наша землячка Екатерина Сорокина показала второй результат 01:02:25.0.
Она чуть больше пяти секунд уступила победительнице из Волгограда. Ранее Сорокина уже была в призёрах на этих соревнованиях, заняв вторую строчку на пьедестале после заплыва на 10 км.
Впереди у нашей спортсменки самая длинная дистанция чемпионата — 25 км.
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