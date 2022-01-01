Елена Синица В Прикамье предложили изменить правила нестационарной торговли Предложения подготовил общественный совет при Пермском УФАС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Общественный совет при Пермском УФАС подготовил ряд предложений для краевых и муниципальных властей предложения по регулированию нестационарной торговли в регионе. Предложения опубликованы на сайте антимонопольного ведомства.

Так, предлагается продлить срок действия договоров на размещение нестационарных торговых объектов на срок до семи лет без проведения торгов (НТО). Уточняется, что речь идёт о тех НТО, по которым были заключены дополнительные соглашения о предоставлении отсрочки демонтажа до 31 декабря 2022 года.





Кроме этого, предлагается установить срок, в течение которого допускается приведение нестационарных торговых объектов в соответствие с требованиями к внешнему облику. Обойтись без применения штрафных санкций и мер по принудительному демонтажу предложено до 1 сентября 2024 года.





Помимо этого, предложено допускать модернизацию имеющихся НТО под стилистическое единообразие с типовыми эскизами, а также расширить схему размещения НТО до выполнения нормативов минимальной обеспеченности.





В ближайшее время эти предложения направят в краевой парламент, городскую думу, а также в правительство региона и администрацию Перми.

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