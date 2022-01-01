Елена Синица За лето пермские спасатели предотвратили более 4 тыс. несчастных случаев у воды Также были спасены 10 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми подведены итоги летнего сезона отдыха у воды. За летний сезон 2022 года в Перми спасатели предотвратили 4 301 несчастный случай у воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Также было спасено 10 человек, из которых пять — дети. Медицинскую помощь за этот период оказали 391 человеку.





Всего в этом году в городе было четыре организованных места для купания: на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, между улицей Фокинской, улицей Мостовой и Мотовилихинским прудом, на левом берегу Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС» и на левом берегу залива реки Сылвы в посёлке Новые Ляды.

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