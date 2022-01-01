Елена Синица Экс-депутату краевого парламента Александру Телепнёву продлили меру пресечения Запрет определённых действий будет действовать до 7 октября Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Константин Долгановский

Экс-депутату краевого парламента Александру Телепнёву на месяц продлили меру пресечения. До 7 октября для него будет действовать запрет определённых действий. Об этом «Новому компаньону» сообщили в Ленинском районном суде.

Таким образом, до 7 октября Телепнёву запрещено выходить из дома без разрешения следователя, кроме случаев посещения врача и магазинов, а также утренних и вечерних прогулок. Также ему запрещено пользоваться средствами связи и общаться с фигурантами дела.





Напомним, ему инкриминируется ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Наказание по данной статье — до семи лет лишения свободы.





По версии следствия, в ночь на 30 апреля, находясь в пермском баре «Наташа», Телепнёв устроил дебош — стал кидаться в работников и посетителей стульями и другими предметами, в результате чего пострадали бармен и клиент заведения. 20 мая Телепнёв был задержан.

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