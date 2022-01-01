За сутки коронавирусом заболели ещё 1349 жителей Пермского края Два человека скончались Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1349 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 349 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализирован 71 человек, выздоровели 1622, двое скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Губахе, Чайковском, Кизеле, в Пермском, Краснокамском, Верещагинском, Бардымском, Чернушинском, Суксунском, Куединском, Чусовском, Кунгурском, Лысьвенском, Соликамском, Красновишерском, Октябрьском, Добрянском, Чердынском, Александровском, Осинском, Очёрском, Берёзовском, Гайнском, Ординском, Уинском, Еловском и Кишертском муниципальных и городских округах.

С начала пандемии общее число инфицированных в Пермском крае достигло 399 163 человек, скончавшихся от новой коронавирусной инфекции — 8879.

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