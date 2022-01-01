Росавиация продлила запрет полётов на юг России до 16 сентября Ограничение касается 11 аэропортов страны Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ до 16 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения касаются 11 российских аэропортов: Симферополь, Анапа, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Курск, Белгород, Воронеж, Липецк, Элиста, Брянск.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Запрет на полёты в 11 городов юга и центра страны действует со дня начала российской специальной операции на Украине 24 февраля. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.