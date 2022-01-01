На Украине погиб 35-летний майор из Пермского края Прощание с Дмитрием Копанцевым состоится 9 сентября Поделиться Твитнуть

Дмитрий Копанцев

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В ходе военной спецоперации на Украине при исполнении служебных обязанностей погиб житель Кудымкарского муниципального округа Пермского края майор Дмитрий Копанцев. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия.

«Разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами о невосполнимой утрате», — говорится в сообщении.

Дмитрию Копанцеву было 35 лет.

Прощание с военнослужащим состоится 9 сентября в 10.30 в Верх-Юсьвинском сельском доме культуры. Траурный митинг в память о погибшем начнётся в 12.00.

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