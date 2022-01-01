Бывший руководитель прикамского ООО осуждён за присвоение 2 млн руб. Поделиться Твитнуть

В Ильинском районном суде вынесен приговор в отношении 61-летнего местного жителя. Бывшего руководителя сельскохозяйственной организации признали виновным в присвоении денег (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления полиции.

Следствием установлено, что мужчина, обладая 100% доли в уставном капитале ООО и будучи директором предприятия, решил его продать. При этом в день продажи он перевёл с расчетного счёта организации на свой личный счёт 2 млн руб., а в финансово-хозяйственных документах эту операцию отразил как поставку сена и сенажа.

Год спустя новый собственник ООО, разбираясь в документах, обнаружил подозрительную статью расходов и обратился в полицию.

Было возбуждено уголовное дело, злоумышленник признал свою вину и возместил материальный ущерб в полном объёме.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно, а также назначил ему штраф в размере 100 тыс. руб.

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