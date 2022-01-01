В декабре будет дороже! 11 квартир в ЖК SMART City по специальной цене
Готовиться к новому году заранее — это выгодно!
Сложно придумать более желанный новогодний подарок, чем новая квартира! С PAN1 мечта о новой квартире станет РЕАЛЬНОСТЬЮ!
У вас есть уникальная возможность купить одну из 11 квартир в жилом квартале SMART City2 на Стахановской 52, а со скидкой до 319 тысяч рублей3.
В акции участвуют классические одно- и двухкомнатные квартиры, а также современные квартиры формата 3С с просторной кухней-гостиной 14,6 кв. м.
Из ассортимента акционных квартир вы точно выберете квартиру своей мечты, ведь это исключительные видовые характеристики, вариации по этажам и планировочным решениям, ну и конечно выгодные условия покупки, которых больше не будет.
От покупки квартиры с выгодой до 319 000 рублей Вас отделяет всего 3 простых шага:
- Посмотреть и забронировать квартиру мечты;
- Совместно с менеджером отдела продаж выбрать удобный и максимально выгодный инструмент для покупки:
- ипотека по льготной ставке
- возможность зачёта имеющегося жилья
- возможность использования материнского капитала в качестве первоначального взноса
- Успеть подписать договор долевого участия в рамках 11 акционных позиций.
ЖК SMART City сдается уже в 3 квартале этого года, строительная готовность объекта составляет 97%. Приезжайте в гости и убедитесь сами! Чтобы покупка квартиры стала для вас осознанной и комфортной, ежедневно проводятся индивидуальные экскурсии на строительную площадку с 9:00 до 19:00. Предварительная запись по телефону: 207-17-07.
Акция действует на ограниченное количество квартир и не позднее 31.10.2022г.
Познакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City. Оставить заявку на бронь квартиры и машиноместа можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market или по телефону 207-17-07.
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