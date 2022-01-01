В декабре будет дороже! 11 квартир в ЖК SMART City по специальной цене Поделиться Твитнуть

Готовиться к новому году заранее — это выгодно!

Сложно придумать более желанный новогодний подарок, чем новая квартира! С PAN1 мечта о новой квартире станет РЕАЛЬНОСТЬЮ!

У вас есть уникальная возможность купить одну из 11 квартир в жилом квартале SMART City2 на Стахановской 52, а со скидкой до 319 тысяч рублей3.

В акции участвуют классические одно- и двухкомнатные квартиры, а также современные квартиры формата 3С с просторной кухней-гостиной 14,6 кв. м.

Из ассортимента акционных квартир вы точно выберете квартиру своей мечты, ведь это исключительные видовые характеристики, вариации по этажам и планировочным решениям, ну и конечно выгодные условия покупки, которых больше не будет.

От покупки квартиры с выгодой до 319 000 рублей Вас отделяет всего 3 простых шага:

Посмотреть и забронировать квартиру мечты; Совместно с менеджером отдела продаж выбрать удобный и максимально выгодный инструмент для покупки: ипотека по льготной ставке

возможность зачёта имеющегося жилья

возможность использования материнского капитала в качестве первоначального взноса Успеть подписать договор долевого участия в рамках 11 акционных позиций.

ЖК SMART City сдается уже в 3 квартале этого года, строительная готовность объекта составляет 97%. Приезжайте в гости и убедитесь сами! Чтобы покупка квартиры стала для вас осознанной и комфортной, ежедневно проводятся индивидуальные экскурсии на строительную площадку с 9:00 до 19:00. Предварительная запись по телефону: 207-17-07.

Акция действует на ограниченное количество квартир и не позднее 31.10.2022г.

Познакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City. Оставить заявку на бронь квартиры и машиноместа можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market или по телефону 207-17-07.

1 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

2 ЖК «SMART City» — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик — ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС ЖК «SMART City» — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик — ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/

3 Скидка в размере от 3 (трёх) до 5 (пяти) процентов от базовой цены объекта долевого строительства с учетом коэффициента этажности предоставляется на квартиры типа 2 и 3с, расположенные в 16-ти и 25-этажной секции ЖК «Смарт Сити» по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, 52а при условии подписании ДДУ в срок до 31.10.2022 г. включительно при полной оплате цены договора в течение 5 дней с момента регистрации ДДУ. Скидка распространяется в отношении продажи первых 11-ти квартир с даты начала действия акции, в том числе три однокомнатные квартиры площадью от 38,7 до 39,8 кв. м. (скидка составит 5%), пять двухкомнатных квартир 58,8 кв. м. в 25-этажной секции (скидка 5%), а также на три трёхкомнатные квартиры-студии 62,0 кв. м. в 25-этажной секции (скидка 3%). Акция действует при заключении договора долевого участия не позднее 31.10.2022 г. Срок проведения акции — с 05 сентября 2022 года по 31 октября 2022 года включительно. Максимальный размер скидки 319 166 рублей рассчитан для квартир №59, 268, 295 площадью 58,8 кв. м.

4 Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заемщикам вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.klookva.ru или по телефону колл-центра 8 800 100 10 40 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. АО КБ «Урал ФД». Пермь, Ленина, 64. Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г. Информация актуальна на 07.09.2022

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