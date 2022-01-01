Елена Синица Краевая трудинспекция выдала предостережения магазинам Triumph и «Ситилинк» За нарушение трудового законодательства организациям может грозить штраф до 70 тыс.руб. Поделиться Твитнуть

Краевая трудинспекция выдала предостережения магазинам Triumph и ООО «Ситилинк». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство напомнило о недопустимости нарушений в сфере труда. В частности, организациям разъяснили, что должны соблюдаться требования трудового законодательства в случаях введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя. Требования распространяются также на случаи предоставления работникам отпусков без сохранения зарплаты, сокращения сотрудников и ликвидации организаций.





В случае нарушения законодательства предусмотрены штраф до 70 тыс. руб. и дисквалификация руководителя организации на срок до трёх лет.

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