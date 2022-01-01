Елена Синица
Краевая трудинспекция выдала предостережения магазинам Triumph и «Ситилинк»
За нарушение трудового законодательства организациям может грозить штраф до 70 тыс.руб.
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Краевая трудинспекция выдала предостережения магазинам Triumph и ООО «Ситилинк». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомство напомнило о недопустимости нарушений в сфере труда. В частности, организациям разъяснили, что должны соблюдаться требования трудового законодательства в случаях введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя. Требования распространяются также на случаи предоставления работникам отпусков без сохранения зарплаты, сокращения сотрудников и ликвидации организаций.
В случае нарушения законодательства предусмотрены штраф до 70 тыс. руб. и дисквалификация руководителя организации на срок до трёх лет.
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