В Приэльбрусье со скалы сорвался турист из Перми Мужчина госпитализирован Поделиться Твитнуть

Как сообщили в МЧС по Кабардино-Балкарской Республике, 4 сентября к ним поступила информация о том, что в ущелье Адыр-Су, на горе Тютю-Баши (высота 3800 м), альпинист упал со скальной тропы

На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. По прибытию спасателей на место было установлено, что мужчин 1969 г.р. из Перми получил травму ноги.

Как рассказал руководитель спасательной операции Эдуард Моллаев, эвакуация проводилась в сложных условиях высокогорья в тёмное время суток. Пострадавшего уложили на носилки и транспортировали вниз.

По состоянию на 2 часа ночи 5 сентября спасательные работы в ущелье Адыр-су были завершены. Альпиниста передали сотрудникам скорой помощи, его жизнь вне опасности.

Всего на поисково-спасательные работы привлекались 15 спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России и две единицы техники.





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