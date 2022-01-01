Елена Синица В Соликамске жителя приговорили к условному сроку за кражу 700 тыс.рублей Также он обязан возместить материальный ущерб Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Соликамске суд вынес приговор 19-летнему местному жителю. Его признали виновным в краже 700 тыс. руб. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

В мае в отделение полиции обратился мужчина с заявлением, что у него из квартиры за время отъезда пропала крупная сумма денег — 700 тыс.руб. Как выяснилось, кражу совершил молодой человек, который был вхож в семью потерпевшего. В конце апреля ему позвонила подруга, которая и пригласила пожить у её сестры, так как квартира пустовала.





На следующий день подруга уехала на учёбу, а молодого человека закрыла в квартире сестры. Тот стал искать ключи, но нашёл коробку с деньгами. Их он спрятал в свой рюкзак.





После возвращения знакомой молодой человек уехал в Березники, но для отвода подозрений девушке и её родственникам он сказал, что уехал в Воронеж на вахту. В Березниках виновный снял квартиру на длительный срок, купил дорогой сотовый телефон, подержанный автомобиль марки ВАЗ-21074 и мотоцикл «Патрон — Спорт», остальные деньги тратил на себя и своего друга. За несколько дней молодой человек потратил больше половины украденных денег.





В ходе следствия молодой человек признал свою вину. Оставшиеся деньги были возвращены владельцу. По решению суда молодой человек приговорён к двум годам лишения свободы условно. Также он обязан возместить материальный ущерб.





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