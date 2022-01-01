Елена Синица В спецоперации на Украине погиб военный из Чердынского округа Дмитрий Шмаков служил в воздушно-десантных войсках Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине погиб еще один военнослужащий из Пермского края — Дмитрий Шмаков. Об этом сообщает администрация Чердынского городского округа в социальных сетях.

Уточняется, что Дмитрий Шмаков служил в воздушно-десантных войсках ВС РФ.





«Посвятив себя служению России, он до конца остался верным воинской присяге, показав пример отваги и героизма!», — говорится в сообщении.





Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

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