Елена Синица
В спецоперации на Украине погиб военный из Чердынского округа
Дмитрий Шмаков служил в воздушно-десантных войсках
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В ходе спецоперации на Украине погиб еще один военнослужащий из Пермского края — Дмитрий Шмаков. Об этом сообщает администрация Чердынского городского округа в социальных сетях.
Уточняется, что Дмитрий Шмаков служил в воздушно-десантных войсках ВС РФ.
«Посвятив себя служению России, он до конца остался верным воинской присяге, показав пример отваги и героизма!», — говорится в сообщении.
Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.
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