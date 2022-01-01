Пермский край заключил договор с федеральной продуктовой компанией X5 Group Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В среду, 7 сентября, правительство Пермского края заключило соглашение с федеральной продуктовой компанией X5 Group. Документ подписали губернатор Дмитрий Махонин и директор по взаимодействию с органами госвласти X5 Станислав Богданов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соглашение направлено на увеличение инвестиционного потенциала Пермского края, развитие розничной торговли в регионе, продвижение российской продукции. Также документом предусматривается расширению ассортимента и доли присутствия пермской продукции на прилавках магазинов сети до 25%.

«Это будет существенным содействием в продвижении региональных поставщиков», — подчеркнул глава региона Дмитрий Махонин.

По словам губернатора, стороны также обсудили возможность создания в магазинах ритейла фермерских уголков с товарами сельхозпроизводителей Прикамья.

Предполагается, что в 2022-2023 годах компания X5 Group откроет на территории края порядка 170 торговых объектов и создаст 2 тыс. рабочих мест.

«Пермский край благодаря профессиональной команде губернатора зарекомендовал себя как регион с благоприятным инвестиционным климатом для развития как сферы ритейла, так и производителей, — заявил Станислав Богданов. — Достигнутые договорённости позволят укрепить сотрудничество, благодаря широкой географии торговых сетей производители получат надёжный канал сбыта, а также возможность доступа на рынки других регионов».

Сегодня на территории Пермского края работает 522 магазина «Пятёрочка», 8 супермаркетов «Перекрёсток» и 12 «жёстких дискаунтеров» «Чижик». На территории региона действует один распределительный центр X5. Сегодня в компании трудятся около 7 тыс. жителей края.

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