Пик похолодания в Пермском крае придётся на субботу, 10 сентября Поделиться Твитнуть

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Пик похолодания в Прикамье ожидается в субботу, 10 сентября. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на специалистов ГИС-центра ПГНИУ.

Понижение температуры началось со вторника. Накануне по всей северной половине края из-за сплошной облачности столбики термометров уже не достигли отметки +10˚ (хотя по югу было ещё до +13˚). Сегодня порог будет пройден и в краевом центре.

В ночь на 10 сентября в Перми может быть установлен температурный рекорд (для этой даты минимум составляет -1,2˚, установленный в 2018 году). Нынче может похолодать до -3˚.

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