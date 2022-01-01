За сутки коронавирусом заболели ещё 1100 жителей Прикамья Выздоровели 1378 человек Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1100 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 328 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано 108 человек, выздоровели 1378 жителей, летальных случаев не зарегистрировано.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Губахе, Чайковском, Кизеле, в Пермском, Краснокамском, Кудымкарском, Суксунском, Юсьвинском, Частинском, Кунгурском, Нытвенском, Чусовском, Большесосновском, Юрлинском, Горнозаводском, Лысьвенском, Гремячинском, Добрянском, Соликамском, Александровском, Октябрьском, Берёзовском, Гайнском, Косинском, Кочёвском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 397 814.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.