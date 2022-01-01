Лукойловцы лидировали в общекомандном зачёте Пермского международного марафона Поделиться Твитнуть

В общекомандном зачёте пятого, юбилейного марафона нефтяники заняли первое место. 250 сотрудников Группы компаний «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае вышли на старт, посвятив свой забег Равилю Маганову – одному из основателей ЛУКОЙЛа, выдающемуся нефтянику и учёному. Команда лукойловцев стала самой большой корпоративной командой и приняла участие во всей программе марафона, выступив на дистанциях 42,195 км, 21,098 км, 10,550 км, 5 км и 3 км.

Впервые международный марафон прошёл в Перми 2 сентября 2017 года. В нём приняли участие 5500 человек, за которыми наблюдали 24 тыс. зрителей и болельщиков. Марафонцы приехали из 12 стран, 28 российских регионов и 184 городов.

Пермский марафон сегодня – самое массовое спортивное мероприятие в регионе. В этом году было задействовано рекордное количество участников – 12 тыс. из 350 городов России и Белоруссии. Также марафон вошёл в рейтинги международных легкоатлетических событий.

Сертифицированная по международным стандартам трасса – ещё один бонус марафона: результаты, полученные на этой трассе, можно предъявлять хоть для сдачи норм ГТО, хоть для получения спортивных разрядов и званий.

Компания «ЛУКОЙЛ» традиционно является генеральным партнёром Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике «Пермский марафон», а сотрудники – постоянными участниками забега.

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

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