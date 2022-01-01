Две пермячки выдумали рождение детей, чтобы получить маткапитал В отношении них возбуждены уголовные дела Поделиться Твитнуть

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю в отношение двух местных жительниц возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом или иным нормативно-правовым актом, путём предоставления недостоверных сведений).

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, установлено, что две жительницы Орджоникидзевского района обратились в райотдел ЗАГСа с заведомо ложными заявлениями о рождении ребёнка и получили свидетельства о рождении детей.

Предъявив эти документы, мошенницы сначала получили единовременные выплаты, полагающиеся при рождении ребёнка, а потом получали ежемесячные пособия для нуждающихся семей. В результате противоправных действий они похитили в общей сумме более 1,2 млн руб.





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