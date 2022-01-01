Андрей Стрельцов «Парма» снова уступила казанскому УНИКСу Поделиться Твитнуть

Баскетболистам «Пармы» не удалось взять реванш за поражение от клуба из столицы Татарстана. Повторный поединок вновь состоялся в Казани и остался за хозяевами площадки. Итог поединка 75:85.

Наиболее результативную игру в составе гостей показали Данила Походяев — 21 очко, Брайон Аллен — 14 очков и Тайлор Онгвае — 12 очков.

Во втором матче игра была более ровной, разрыв в счёте на протяжении трех четвертей составлял пять очков и лишь в заключительные десять минут подопечным Евгения Пашутина не хватило сил для равной борьбы.

Теперь «Парма» готовится сыграть контрольные встречи с подмосковными «Химками», а затем отправится в Турцию, где проведет как минимум три поединка.





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