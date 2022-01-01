Андрей Стрельцов

«Молот» обыграл ХК «Челмет» 

Это первая победа пермской хоккейной команды в новом сезоне

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Молот хоккей

  ХК «Молот»

Хоккеисты «Молота» сумели открыть счёт победам в новом чемпионате ВХЛ. Во втором туре на пермском льду они обыграли клуб из Челябинска «Челмет». 

Пермяки сразу вышли вперёд в этом матче, и гости только догоняли «молотобойцев». Итог поединка 4:2 в пользу хозяев. 

Забитые шайбы на счету Даниила Сероуха, Максима Березкина, Максима Зюзякина и Ильи Чефанова. 

Следующий матч пермская команда вновь проведёт в родных стенах. 8 сентября в Пермь приедет курганский клуб «Зауралье».


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