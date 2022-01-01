Андрей Стрельцов
«Молот» обыграл ХК «Челмет»
Это первая победа пермской хоккейной команды в новом сезоне
Хоккеисты «Молота» сумели открыть счёт победам в новом чемпионате ВХЛ. Во втором туре на пермском льду они обыграли клуб из Челябинска «Челмет».
Пермяки сразу вышли вперёд в этом матче, и гости только догоняли «молотобойцев». Итог поединка 4:2 в пользу хозяев.
Забитые шайбы на счету Даниила Сероуха, Максима Березкина, Максима Зюзякина и Ильи Чефанова.
Следующий матч пермская команда вновь проведёт в родных стенах. 8 сентября в Пермь приедет курганский клуб «Зауралье».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.