В Прикамье выявлены подростки, состоящие в группе смерти Информация о них направлена в компетентные органы Поделиться Твитнуть

Сотрудники отдела информбезопасности детской и молодёжной среды в Интернете министерства территориальной безопасности Пермского края в ходе недельного мониторинга выявили двух подростков из Прикамья 12 и 14 лет, состоящих в группе суицидальной направленности. Информация о них уже направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и министерство образования, сообщили в минтербезе.

Кроме того, за неделю в заинтересованные ведомства было направлено три сообщения о выявленных страницах пермяков ВКонтакте, содержащих «информацию околоэкстремистской направленности». По материалам проводятся проверки.

Напомним, отдел информационной безопасности детской и молодёжной среды в Интернете был создан при минтербезе в 2022 году. Одной из задач подразделения является выявление в соцсетях опасного и деструктивного контента и взаимодействие по данному вопросу с правоохранительными органами.

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