Елена Синица В Прикамье вынесли приговор поджёгшему иномарку мужчине Мужчина сделал это в отместку бывшему работодателю Поделиться Твитнуть

В Краснокамске признали виновным 33-летнего уроженца Кизела, который совершил поджог автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ УМВД России по Пермскому краю.

В начале июня мужчина поджёг автомобиль «Фольксваген Пассат» на проспекте Мира. В результате пожара у автомобиля пострадали моторный блок и частично салон. Потерпевший оценил ущерб почти в 160 тыс.руб.





По словам потерпевшего, на тот момент у него был конфликт с бывшим работником, которому он задолжал денег.





В результате полиция задержала уроженца Кизела, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчина признал свою вину. По словам виновного, бывший работодатель не выплатил ему заработную плату в размере 160 тыс. руб. Виновный несколько раз просил выплатить зарплату, однако денег так и не получил. В качестве мести он совершил поджог автомобиля.





Злоумышленник частично возместил ущерб, он выплатил компенсацию в сумме 63 тыс. руб.





Краснокамский городской суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием в доход государства 5 % из зарплаты ежемесячно. Кроме того, осужденный должен возместить потерпевшему оставшуюся часть материального ущерба в сумме 87 тыс. руб.

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