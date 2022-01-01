Елена Синица От укусов клещей за неделю пострадали еще 62 жителя Пермского края В их числе 13 детей Поделиться Твитнуть

По данным краевого Роспотребнадзора, за прошлую неделю в Пермском крае от укусов клещей пострадали еще 62 человека. В их числе 13 детей.

В 51,6% случаев присасывание клеща произошло при посещении леса, в 30,6% — при посещении индивидуальных садов, в 17,8% — при посещении лесопарковых зон и других территорий.





По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 42,4% случаев клещи были заражены иксодовым клещевым боррелиозом, в 1,7% случаев — вирусным энцефалитом, в 4,1% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

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