За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 707 новых случаев COVID-19 Два пациента с коронавирусом скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 707 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 202 жителя в возрасте 60 лет и старше. Два пациента с коронавирусом скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, в Краснокамском, Верещагинском, Пермском, Суксунском, Кунгурском, Частинском, Большесосновском, Чусовском, Нытвенском,Лысьвенском, Соликамском, Добрянском, Оханском, Ильинском, Октябрьском, Ординском, Карагайском,Чердынском, Александровском, Уинском и Кишертском муниципальных и городских округах.

С начала пандемии общее число инфицированных в Пермском крае достигло 396 714 человек, скончались от новой коронавирусной инфекции 8878 жителей.

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