Елена Синица Пермский край заключил инвестиционное соглашение с ПАО «ТрансКонтейнер» Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

На Восточном экономическом форуме Пермский край заключил инвестиционное соглашение с лидером контейнерной железнодорожной логистики в Евразии — ПАО «ТрансКонтейнер». Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Подписи под документом поставили генеральный директор Агентства инвестиционного развития Пермского края Яна Фурман и директор ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» Виктор Марков.





В рамках соглашения организация реконструирует и расширит действующий контейнерный железнодорожный терминал на станции Блочная в Перми.





По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, это сотрудничество позволит системно и основательно подойти к развитию в крае транспортно-логистического центра «Блочная». В результате этой работы Пермь может стать одним из стратегических «узлов» опорной сети грузовых мультимодальных ТЛЦ России, добавил он.





Кроме этого, за счёт модернизации годовая мощность станции возрастёт с 45 до 110 тыс. 20-футовых контейнеров. Компания намерена завершить реализацию проекта до 2025 года, инвестировав в модернизацию и расширение контейнерного терминала порядка 428 млн руб.





Отмечается, что этому проекту власти присвоили статус приоритетного. Благодаря этому ПАО «ТрансКонтейнер» получит административную поддержку и возможность воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом .

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