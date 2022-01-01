Елена Синица Прикамье представило во Владивостоке решение по верификации пространственных данных Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Сегодня, 6 сентября, Пермский край принял участие в VII Восточном экономическом форуме. На нём губернатор региона Дмитрий Махонин представил опыт Прикамья в развитии Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР). Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как рассказал губернатор, изначально в проекте принимали участие три муниципалитета: Пермь, Пермский район и Добрянский городской округ. В этом году к эксперименту присоединились Березники, Соликамский, Нытвенский, Чусовской, Чернушинский и Октябрьский городские округа.





Сейчас в автоматическом режиме система может передавать свыше 60 слоев пространственных данных. В частности, это информации о более 1,5 млн объектов лесного фонда, градостроительного планирования, об охранных зонах и водных объектах.





По словам Махонина, в планах региона сделать эти показатели гораздо выше.





«С 2023 года доступ к пространственным данным органы власти, жители и предприниматели смогут запрашивать, размещать и получать через личный кабинет. Сегодня собрано порядка 120 слоев, это более 1,6 млн объектов. В ходе создания ЕИР мы отработали механизмы передачи данных, получили представление о возможности эффективного взаимодействия на уровне инфраструктуры», — подчеркнул Дмитрий Махонин.





В рамках дискуссии был поднят вопрос о необходимости существенно ускорить пополнение реестра данными. Кроме этого, нужно в ближайшие четыре года включить в процесс постановки на учёт собственников объектов недвижимости.





Как отметил Дмитрий Махонин, эту проблему может решить создание клирингового центра пространственных данных и автоматизация исправления ошибок. За счёт системы «Фабрика пространственных данных» станет проще верифицировать и ставить на учёт данные для Национальной системы пространственных данных, заключил губернатор.

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